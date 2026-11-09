100'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerlerine Kalp Şoku Cihazı Zorunluluğu Geliyor, Takvim Belli Oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinde kalp krizine bağlı ölümlerin artması üzerine İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik hazırladı. Taslağa göre belirli sayıda çalışanı bulunan iş yerlerinde kalp şoku cihazı bulundurmak zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin uygulanma tarihleri iş yerinin büyüklüğüne göre değişecek.
Kalp krizi ölümleri düzenlemeyi gündeme getirdi.
Zorunluluk 2027 ve 2028'de başlayacak.
Cihaz kalp ritmini analiz edip şok veriyor.
Acil durum tatbikatlarına yeni kurallar geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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