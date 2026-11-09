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100'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerlerine Kalp Şoku Cihazı Zorunluluğu Geliyor, Takvim Belli Oldu

100'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerlerine Kalp Şoku Cihazı Zorunluluğu Geliyor, Takvim Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 21:30
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinde kalp krizine bağlı ölümlerin artması üzerine İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik hazırladı. Taslağa göre belirli sayıda çalışanı bulunan iş yerlerinde kalp şoku cihazı bulundurmak zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin uygulanma tarihleri iş yerinin büyüklüğüne göre değişecek.

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Kalp krizi ölümleri düzenlemeyi gündeme getirdi.

Kalp krizi ölümleri düzenlemeyi gündeme getirdi.

Türkiye'de iş yerlerinde meydana gelen kalp krizine bağlı ölümler yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ani kalp durmalarına hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik hazırladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki ölümlerin yüzde 33 ila 36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. 2025 yılında meydana gelen ölümlü iş kazalarının ise yüzde 30,1'inin kalp krizine bağlı olduğu belirtildi.

Zorunluluk 2027 ve 2028'de başlayacak.

Zorunluluk 2027 ve 2028'de başlayacak.

Yönetmelik taslağına göre Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının belirli büyüklükteki iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde 31 Aralık 2027'den, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde ise 31 Aralık 2028'den itibaren uygulanması planlanıyor. Düzenlemeyle iş yerlerinde sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi ve acil durumlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cihaz kalp ritmini analiz edip şok veriyor.

Cihaz kalp ritmini analiz edip şok veriyor.

Ani kalp durmalarında kullanılan OED cihazları, kişinin kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda elektrik şoku uygulanmasını sağlıyor. Böylece sağlık ekipleri ulaşana kadar hayati müdahalenin gerçekleştirilmesine imkan tanıyor. Yönetmelik taslağı, bu cihazların belirli büyüklükteki iş yerlerinde bulundurulmasını zorunlu hale getiriyor.

Acil durum tatbikatlarına yeni kurallar geliyor.

Acil durum tatbikatlarına yeni kurallar geliyor.

Yönetmelik değişikliği taslağıyla iş yerlerinde yapılan acil durum tatbikatlarının kapsamı da genişletilecek. Yıllık yangın tatbikatının yanı sıra belirlenen riskler arasından en az bir farklı acil duruma yönelik tatbikat yapılması öngörülüyor ve tatbikatlar ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilebilecek. İş yeri dışından kaynaklanabilecek tehlikeler de acil durum planlarına dahil edilecek. İşletmelerin mevcut planlarını, yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde güncellemesi gerekecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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