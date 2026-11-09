100'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerlerine Kalp Şoku Cihazı Zorunluluğu Geliyor, Takvim Belli Oldu

Yönetmelik değişikliği taslağıyla iş yerlerinde yapılan acil durum tatbikatlarının kapsamı da genişletilecek. Yıllık yangın tatbikatının yanı sıra belirlenen riskler arasından en az bir farklı acil duruma yönelik tatbikat yapılması öngörülüyor ve tatbikatlar ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilebilecek. İş yeri dışından kaynaklanabilecek tehlikeler de acil durum planlarına dahil edilecek. İşletmelerin mevcut planlarını, yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde güncellemesi gerekecek.