10 Yılı Deviren DayZ Kendi Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı
10 Yılı Deviren DayZ Kendi Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı
2013 yılında oyuncularla buluşan sevilen çok oyunculu hayatta kalma oyunu DayZ yıllar sonra kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı.
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Bizleri zombi kıyametinin tam göbeğine atan DayZ aradan geçen yıllara karşın hala popülerliğini koruyan oyunlardan.
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DayZ'nin yeni genişleme paketi Frostline oyuna yıllar sonra yeni rekoru getirdi.
Peki DayZ'ye rekoru getiren Frostline genişleme paketi Frostline oyunculara neler vadediyor?
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