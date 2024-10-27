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10 Yılı Deviren DayZ Kendi Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

10 Yılı Deviren DayZ Kendi Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 17:20

2013 yılında oyuncularla buluşan sevilen çok oyunculu hayatta kalma oyunu DayZ yıllar sonra kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

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Bizleri zombi kıyametinin tam göbeğine atan DayZ aradan geçen yıllara karşın hala popülerliğini koruyan oyunlardan.

Bizleri zombi kıyametinin tam göbeğine atan DayZ aradan geçen yıllara karşın hala popülerliğini koruyan oyunlardan.

Büyük ve tehlikelerle dolu bir açık dünyada bir yandan zombiler, diğer yandan ise dost mu düşman mı olduklarını bilmediğimiz oyuncularla mücadele ettiğimiz DayZ geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük güncellemelerinden birini aldı.

DayZ'nin yeni genişleme paketi Frostline oyuna yıllar sonra yeni rekoru getirdi.

DayZ'nin yeni genişleme paketi Frostline oyuna yıllar sonra yeni rekoru getirdi.

Oyunun ikinci genişleme paketi olan Frostline'ın yayınlanmasının ardından DayZ en parlak günlerini yaşadı diyebiliriz. Oyun Steam'de 235.618, PlayStation'da 113.897 ve Xbox'ta 152.037 anlık oyuncuya ulaşarak toplamda 501.222 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Peki DayZ'ye rekoru getiren Frostline genişleme paketi Frostline oyunculara neler vadediyor?

Peki DayZ'ye rekoru getiren Frostline genişleme paketi Frostline oyunculara neler vadediyor?

Yeni hayatta kalma mücadelelerini de beraberinde getiren Frostline oyuncuları 83 kilometrekarelik yeni bir karlı bölge ile tanıştırıyor. Bu iklime uygun yeni hayvanlar ve yeni oynanış mekaniklerini de beraberinde getiren genişleme paketi Steam'de 26,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

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