Görüş Bildir
Haberler
Spor
10 Yaşındaki Satrancın Messi'si Dünyanın En İyi Oyuncusu Magnus Carlsen'i 38 Saniyede Yendi!

10 Yaşındaki Satrancın Messi'si Dünyanın En İyi Oyuncusu Magnus Carlsen'i 38 Saniyede Yendi!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 20:56

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen online oynadığı kısa süreli yıldırım satranç maçında 10 yaşındaki rakibine yenildi. 10 yaşındaki Arjantinli Faustino Oro sosyal medyada 'Satrancın Messi'si' olarak anılmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

23 Mart'ta karşı karşıya gelen Magnus Carlsen ile 10 yaşındaki Arjantinli Faustino Oro online bir mücadelede kozlarını paylaştı.

23 Mart'ta karşı karşıya gelen Magnus Carlsen ile 10 yaşındaki Arjantinli Faustino Oro online bir mücadelede kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı kazandığı anları YouTube'da yayınlayan 10 yaşındaki Faustino Oro, 38 saniyede dünya şampiyonunu devirmeyi başardı.

Karşılaşmayı kazandığı anları YouTube'da yayınlayan 10 yaşındaki Faustino Oro, 38 saniyede dünya şampiyonunu devirmeyi başardı.

1 dakikalık mücadelenin oyun sonunda atını uyuyan Magnus Carlsen zamanın dolmasını beklemeden oyunu terk etti.

1 dakikalık mücadelenin oyun sonunda atını uyuyan Magnus Carlsen zamanın dolmasını beklemeden oyunu terk etti.

10 yaşındaki satranç dahisi Arjantinli satrancın Messi'si Faustino Oro'nun Carlsen'e oyunu terk ettirdiği anlar👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?