10 Yaşındaki Satrancın Messi'si Dünyanın En İyi Oyuncusu Magnus Carlsen'i 38 Saniyede Yendi!
10 Yaşındaki Satrancın Messi'si Dünyanın En İyi Oyuncusu Magnus Carlsen'i 38 Saniyede Yendi!
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen online oynadığı kısa süreli yıldırım satranç maçında 10 yaşındaki rakibine yenildi. 10 yaşındaki Arjantinli Faustino Oro sosyal medyada 'Satrancın Messi'si' olarak anılmaya başlandı.
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23 Mart'ta karşı karşıya gelen Magnus Carlsen ile 10 yaşındaki Arjantinli Faustino Oro online bir mücadelede kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı kazandığı anları YouTube'da yayınlayan 10 yaşındaki Faustino Oro, 38 saniyede dünya şampiyonunu devirmeyi başardı.
1 dakikalık mücadelenin oyun sonunda atını uyuyan Magnus Carlsen zamanın dolmasını beklemeden oyunu terk etti.
10 yaşındaki satranç dahisi Arjantinli satrancın Messi'si Faustino Oro'nun Carlsen'e oyunu terk ettirdiği anlar👇
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