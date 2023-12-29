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10 Soruda Sevgilinle Birlikte Yapabileceğin Sporu Söylüyoruz!

etiket 10 Soruda Sevgilinle Birlikte Yapabileceğin Sporu Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 22:01

Partnerinle birlikte sizi formda ve sağlıklı tutacak eğlenceli ve flört sporları mı arıyorsun? O zaman en doğru yerdesin! 

Hazırsan testimize başlayalım ve sevgilinle birlikte yapabileceğin sporun ne olacağını öğrenelim!

Haydi teste! 🏃‍♀️😍

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1. İlk sorumuzla başlayalım, bize cinsiyetini söyler misin?

2. Partnerinle ne zamandır birliktesiniz?

3. Peki sporla aran nasıl?

4. Peki partnerinin sporla arası nasıl?

5. Peki şimdi seni biraz daha yakından tanıyalım; nasıl birisin?

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6. Açık hava insanı mısın yoksa salon insanı mı?

7. Spor hayatının neresinde?

8. Bu soruda dürüst olmanı istiyoruz; sence sevgiliyle spor yapılır mı?

9. İlişkinizi nasıl tanımlarsın?

10. Son olarak söyle bakalım; seni partnerine bağlayan en önemli özelliği ne?

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Sevgilinle satranç oynamalısınız!

Sizin ilişkiniz harbiden 10 numara! Zeka desen var, disiplin desen var, uyum desen var. Daha ne olsundu?! 🧨Anladığımız kadarıyla partnerinle bol bol vakit geçiriyorsun. Bu süreçte seni en mutlu eden şeyse sakin ve oldukça pozitif bir ilişki yaşaman. Yemeğinizi yemişsiniz, evde oturuyorsunuz. Tam bu esnada partnerin satrancı hazırlamış, tatlı tatlı oynuyorsunuz. 🤤 Hayali bile güzel, hiç satranç oynamamış olsanız bile bunu denemenizi yürekten isteriz. Denedikten sonra bize mutlaka yaz, hoşuna gideceğine eminiz! 😍

Sevgilinle yoga yapmalısınız!

İki deli bir araya gelmiş, ne de güzel olmuş. 🤪 Sen tahminlerimize göre sosyal medyayı oldukça aktif kullanan birisin. Konumuzla ne alakası var diye içinden geçirme sakın, çok alakası var. Bu kadar estetik gözüken kaç spor var neticede değil mi? 🥰 Birlikte esnerken, ortaya harika görüntüler vermek o kadar güzel ki... Lütfen dene. Sonra da bize yaz, çok hoşunuza gideceğine eminiz. 💕

Sevgilinle açık hava koşusu yapmalısınız!

Ayyy ilk bakışta anladık, siz tam koşu çiftisiniz! 🏃‍♀️ Yan yana coolluğunuzdan hiç ödün vermeden kulaklıkları takıp terden sırılsıklam olana kadar koşmak tam size yakışır bir spor. Oldukça dayanıklı gözüküyorsunuz, tahminimizce zaten belli bir spor geçmişiniz de var, daha ne olsundu? Playlist'i hazırlayıp partneriniz koşmaya başlayın! 😎

Sevgilinle fitness yapmalısınız!

Sizin gibi havalı mı havalı, güzelliği ve yakışıklılığıyla baş döndüren bu çift fitness yapmayacak da ne yapacak? 🤣 Siz gerçekten spor salonlarının herkesin çaktırmadan baktığı, fiziği de görkemi de 10 numara olan o çiftsiniz. Herkes açılsın, fitness başlasın! 😎

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