10 Soruda Sevgilinle Birlikte Yapabileceğin Sporu Söylüyoruz!
10 Soruda Sevgilinle Birlikte Yapabileceğin Sporu Söylüyoruz!
Partnerinle birlikte sizi formda ve sağlıklı tutacak eğlenceli ve flört sporları mı arıyorsun? O zaman en doğru yerdesin!
Hazırsan testimize başlayalım ve sevgilinle birlikte yapabileceğin sporun ne olacağını öğrenelim!
Haydi teste! 🏃♀️😍
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1. İlk sorumuzla başlayalım, bize cinsiyetini söyler misin?
2. Partnerinle ne zamandır birliktesiniz?
3. Peki sporla aran nasıl?
4. Peki partnerinin sporla arası nasıl?
5. Peki şimdi seni biraz daha yakından tanıyalım; nasıl birisin?
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6. Açık hava insanı mısın yoksa salon insanı mı?
7. Spor hayatının neresinde?
8. Bu soruda dürüst olmanı istiyoruz; sence sevgiliyle spor yapılır mı?
9. İlişkinizi nasıl tanımlarsın?
10. Son olarak söyle bakalım; seni partnerine bağlayan en önemli özelliği ne?
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