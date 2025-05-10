10 Mayıs Son Depremler: Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu? Kandilli ve AFAD Deprem Listesi
Deprem ülkesi olan Türkiye beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Sadece İstanbul değil pek çok kentimizde de ufak sarsıntılar gerçekleşiyor. Son olarak Konya'da 10 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu. Yaşanan bu depremin ardından arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetin oldu?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 10 Mayıs son depremler Kandilli ve AFAD deprem listesi!
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Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu?
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10 Mayıs Son Depremler: Kandilli ve AFAD Deprem Listesi
Kandilli 10 Mayıs 2025 Son Depremler
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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