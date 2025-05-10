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10 Mayıs Son Depremler: Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu? Kandilli ve AFAD Deprem Listesi

10 Mayıs Son Depremler: Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu? Kandilli ve AFAD Deprem Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 09:08

Deprem ülkesi olan Türkiye beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Sadece İstanbul değil pek çok kentimizde de ufak sarsıntılar gerçekleşiyor. Son olarak Konya'da 10 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu. Yaşanan bu depremin ardından  arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetin oldu?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 10 Mayıs son depremler Kandilli ve AFAD deprem listesi!

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Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu?

Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu?

16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ülke genelinde tedirginliği artırdı. 23 Nisan'dan bu yana artçı sarsıntılar devam ederken diğer illerden de deprem haberleri geliyor. Son olarak AFAD Konya’nın Sarıcalar ilçesinde sabaha karşı ufak bir sarsıntı gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Saat 04.22’de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.

Hissedilen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

10 Mayıs Son Depremler: Kandilli ve AFAD Deprem Listesi

10 Mayıs Son Depremler: Kandilli ve AFAD Deprem Listesi

Meydana gelen depremlerin büyüklüğü yakından takip ediliyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar güvenilir son deprem listelerinin nerede yayımlandığını merak ediliyor. 

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor. 

AFAD’ın internet sitesinde son 100 deprem listelenirken Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde son 500 deprem listeleniyor. 

10 Mayıs Kandilli ve AFAD Deprem Listesine ulaşmak aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz 👇 

AFAD SON DEPREM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kandilli 10 Mayıs 2025 Son Depremler

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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