10 Mayıs Son Depremler: Deprem mi Oldu, Nerede Kaç Şiddetinde Oldu? Kandilli ve AFAD Deprem Listesi

Deprem ülkesi olan Türkiye beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Sadece İstanbul değil pek çok kentimizde de ufak sarsıntılar gerçekleşiyor. Son olarak Konya'da 10 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu. Yaşanan bu depremin ardından arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetin oldu?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 10 Mayıs son depremler Kandilli ve AFAD deprem listesi!