10 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz kaygılı ve endişeli olabilirsin. Zira, retro bugün sana dünden çok daha fazla etki edecek. Böylece korkularınla yüzleşeceksin. Dikkatli ve kendinden emin ol, çünkü bugün kararsızlık hiç işine gelmeyecek... Şimdiden söyleyeyim, en büyük korkundan uzaklaşmak için günün ikinci yarısına kadar vaktin var. Aksi takdirde kendi kehanetini yaşama ihtimalin bir hali yüksek.

Tabii bu süreçte sağlığına da dikkat etmelisin. Beslenmene özen göstermeli, hayatına yeni egzersiz rutinleri eklemelisin. Bu sayede stresten uzaklaşarak keyfli bir güne başlayabilirsin. Hatta mümkünse neşenin yerine getirecek aktiviteleri ailen ya da sevdiklerin ile birlikte yapmalısın.

Belki bugün iş hayatına ve kariyerine dair planları da erteleyebilirsin. Önceliği sevdiklerine ve kendine bırakabilirsin. Kısa bir tatil ve hayatı çok da ciddi almamak sana düşündüğünden daha fazla iyi gelebilir. Görünen o ki bu hafta sonu yine yenilenecek ve huzur dolacaksın ya da kaygılarınla baş başa kalacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...