1 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden daha olgun ve mantıklı olmalısın. Yeni ayın heyecanına odaklanmalısın. Çünkü bazı planların tutmayabilir, işlerin aksayabilir. Bu durum karşısında moral bozmamalı, motivasyonunu kaybetmemelisin. Kendinden emin bir şekilde düzeni sağlayıp işleri kısa zamanda yoluna sokabilirsin. Maddi konularda elini güçlendirecek beklenmedik bir takım sürprizler yaşayabilirsin.

Tahmininden fazla miktarda kazanç elde edebilir, bu sayede pek çok sorunu bir anda çözebilirsin. Kendini iş ve maddi konulara adadığın gün boyunca duygusallıktan uzaklaşabilirsin. Duygularını ikinci plana atmak günün sonunda seni yorabilir, fakat profesyonel yaşantın için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...