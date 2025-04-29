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1 Mayıs Öncesi Operasyonlar Düzenleniyor: Grup Yorum Üyesi 2 Kişi Gözaltına Alındı

1 Mayıs Öncesi Operasyonlar Düzenleniyor: Grup Yorum Üyesi 2 Kişi Gözaltına Alındı

Grup Yorum 1 Mayıs
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 09:57 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 10:09

İstanbul’da Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs öncesi operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs öncesi operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları gerekçesiyle toplam 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon sonucu şafak baskınlarında 76 kişi gözaltına alındı. Ev baskınlarında detaylı arama yapılarak dijital materyal ve dökümanlara el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında; BEKSAV Eş Başkanı Ahmet Uçar, Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, ESP üyesi Aydın Kılıçdere, Ali Haydar Saygılı, Hüseyin İldan, Cemre Nayır, Eylül Devrim Altepe ve Ayşenur Demir bulunuyor.

Ayrıca Partizan, TÖP, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç üyesi çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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