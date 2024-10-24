08.08 Saatinin Anlamı Nedir? Olumlu Enerjilerin Dolu Olduğu Bir Güne Merhaba!

Çift saatlerin anlamlarını daha derinlemesine incelemek için gezegenlerin taşıdığı enerjilerden bahsedebiliriz. 08.08 saati Uranüs'ün uyandırıcı enerjisine sahiptir. Uranüs astrolojide yaşamınızda olacak hızlı, beklenmedik ve sürpriz gelişmelere işaret eder. aynı zamanda bireyin haritasında yer aldığında özgürlük, aydınlanma ve yenilenme gibi kilit konularda karşımıza çıkar.

Uranüs ayrıca sıra dışı olmaya, bağımsızlığa, çekiciliğe ve meydan okumaya işaret eder. Uranüsün enerjisini taşıyan kişiler korkusuz olur ve kendilerine olan güvenleri tamdır.

Uranüs'ün adı Mitoloji'de diğer tanrıları da yaratan Uranüs'den gelir. Uranüs, mitolojide 'Gökyüzü' anlamına gelir. Yaratılış mitolojisinde ise dünyanın yaratıcısı olarak kabul edilir. Yani Uranüs, aslında içerisinde gizli kalmış bir potansiyel taşır. Tıpkı sizin gibi!