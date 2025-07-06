7 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, göklerin en büyük sırlarını saklayan Uranüs, bugün İkizler burcunda dansına başlıyor. Bu durum ise bilinçaltını harekete geçiriyor. Rüyalarındaki gizemli imgeler, iç sesinin fısıltıları ve bastırılmış düşüncelerin, derinlerden yüzeye çıkıyor. İşte bu süreç, senin için bir dönüşüm ve yeniden doğuş zamanı olabilir.

İş hayatında belki de gözlerden uzak, sahnenin gerisinde kalmış olabilirsin. Ancak unutma ki perde arkasında duranlar da oyunun akışını belirler. İşte bu dönemde, etkin ve stratejik kararlar alabilir, belki de kimsenin beklemediği, dev bir adım atabilirsin. Gizli bir proje üzerinde çalışabilir, online bir iş fırsatını değerlendirebilir ya da manevi yönü olan bir meslek seni çekebilir. Kim bilir, belki de hayatının işini bulmak üzeresindir!

Aşk hayatına gelirsek, bu dönemde sessiz bir hayranının varlığını keşfedebilir ya da gizli bir duygunun farkına varabilirsin. Belki de uzun zamandır fark etmediğin birine karşı hislerin olduğunu anlayabilirsin. Aşk, bazen en beklenmedik anda, en beklenmedik şekilde karşımıza çıkar. İşte bu dönem, senin için bu tür sürprizlere gebe olabilir. Yani, aşk hayatında yeni bir sayfa açma zamanı gelmiş olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…