20 Mayıs Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kariyerinde yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayabilirsin. Hatta, uzun süredir göz ucuyla baktığın bir başvuru formu bugün seni çağırıyor olabilir. Öte yandan bir süredir kafanı kurcalayan, üzerine çalışmak istediğin bir konu ya da proje için somut adımlar atabilirsin.

Tam da bu noktada Güneş'in etkisinde rotanı çizdiğini bilmeli, adımlarını başarıya ve kazanmaya atmalısın. Kendini göstermeli, hayallerini gerçekleştirmeli ve kazanmak için asla beklememelisin. Zira bugün aldığın risklerin karşılığını beklediğinden çok daha hızlı alacaksın!

Aşk hayatında ise artık sessizliğin perdesi kalkıyor. Kalbindeki duyguları ifade etme zamanı geldi. Çünkü karşındaki kişi, senin iç dünyanın sesini duymak için can atıyor... İçindeki duyguları dışa vurmanın korkusu yerine, onları paylaşmanın hafifliğini ve rahatlığını deneyimlemeye hazır ol. Duygularını ifade etmek, hem senin hem de karşındaki kişinin ruhunu besleyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...