19 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Mars, kariyer evindeki yerini alıyor ve bu durum senin 'konfor alanı' kavramına biraz burun kıvırmanı sağlayacak gibi görünüyor. İşlerin yoğunluğu, günlük rutinin, alışkanlıkların... Hepsini bir kenara bırakıp tamamen yeni bir yol çizmek, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir kariyer yoluna adım atmak isteyebilirsin. Ya da belki de bu düşünce zaten bir süredir aklının bir köşesinde duruyor ve bugün kendini daha fazla hissettiriyor.

Öte yandan bugün, patronlarla ilişkilerinde biraz daha sabırlı olman gerekebilir. Hızlı hareket etmek, hemen sonuç almak isteyebilirsin ama unutma ki bazen işler planladığın gibi gitmez. Bu aşamada kendi yaşam koçun ol, kendine güven ve sabırlı ol, çünkü bu dönemde bu tür durumlarla karşılaşabilirsin.

Aşk hayatında ise, karşılıklı anlayış ve şefkat daha önemli hale geliyor. Seni anlayan, seninle aynı dili konuşan biriyle vakit geçirmek, içindeki gerginliği alabilir. Haftanın ilk günleri romantizm konusunda biraz düşük profilde olabilirsin ama endişelenme, akşam saatlerinde gelen bir mesaj kalbini hızlandırabilir ve romantik duygularını harekete geçirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…