15 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seni biraz yorabilecek bir durum söz konusu olabilir. Özellikle eğitim hayatınla ilgili taşıdığın yükler, seni biraz hırpalayabilir. Tam da bu noktada zaman zaman kendini yetersiz de hissedebilirsin. Eğer içinden 'Ben bu işi yapamam' demek geçiyorsa, yeniden düşünmeli, kendine daha çok güvenmelisin! Zira, geçici gölgelerin seni yavaşlatmasına izin vermemelisin!

Günün ilerleyen saatlerinde ise Merkür'ün etkisi arttıkça dikkatinin daha da artacağını göreceksin. Dahası, üretkenliğin de tavan yapacak ve seni başarıya götürecek!

Aşk hayatında ise biraz karışıklık yaşayabilirsin. İç sesin ve partnerin arasında bir çıkmazda kalabilirsin. Eğer bu süreçte kalbinin sesini dinlemek yerine mantığını kullanırsan, sonrasında pişman olabilirsin. Gelelim geçmişte kalbini kırmış bekar Yengeç burçlarına! O'nu yeniden hayatında görmek istediğine emin misin? Geçmişin kırgınlıklarını unutma eğilimin var. Ancak bu seni düşündüğünden daha çok üzebilir, doğru kararı verdiğine emin ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…