18 Mayıs Pazar Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi finansal süprizlerle dolu. Belki hiç ummadığın bir anda eline ulaşan bir geri ödeme, yardım eli ya da başvurmuş olduğun kredinin onaylanması ile rahat bir nefes alabilirsin.

Ancak bu sürpriz gelirinle ne yapacağın konusunda, duygusal kararlar vermek yerine, geleceğine yatırım yapmayı düşünmen daha faydalı olacaktır. Belki bir tasarruf hesabı açabilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir eğitime başlayabilirsin. Bu, hem geleceğini güvence altına alman hem de kendine bir iyilik yapman anlamına gelebilir.

Hafta sonunu yoğun düşüncelerle ve geleceğe dair planlar yaparak geçirecek gibi görünüyorsun. Belki bir kahve eşliğinde, belki de sevdiğin bir müziğin ritmine kendini bırakarak, geleceğine dair hayaller kurabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…