14 Mayıs Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün eğitim hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Belki de uzun zamandır kafanın bir köşesinde yer edinen bir sertifika programına katılma fikri, mevcut uzmanlık alanını genişletme düşüncesi veya tamamen yeni bir alana adım atma planı bugün gerçeğe dönüşebilir.

Yeni bir eğitim sürecine başlamanın heyecanı, kuşkusuz ki, seni biraz da olsa korkutabilir. Değişim her zaman biraz korkutucu olabilir, özellikle de ilk adımlar atıldığında. Ancak, kendine olan güvenin tam ise, bu değişim senin uzun vadede hem maddi hem de manevi anlamda daha fazlasını elde etme şansını artıracaktır.

Biraz cesaret, biraz da değişime açık olmak... İşte başarının anahtarları! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…