11 Temmuz Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içsel motivasyonun oldukça güçlü. Mars'ın verdiği içsel güçle, biraz daha kontrollü ama kararlı adımlar atmak isteyebilirsin. Kendini duygusal anlamda güvende hissetmek için sınırlarını korumaya çalışman doğal ama bugün o sınırların biraz esnemesi gerekebilir. İçindeki savaşçı ruh uyanıyor diyebiliriz.

Kariyerinde maddi konular ya da yeteneklerini değerlendirme fırsatları gündeme gelebilir. Gelir-gider dengeni daha iyi yönetmek adına yeni planlar yapabilirsin. Özellikle yaratıcı bir projede görev almak ya da kendi işini büyütmek isteyenler için enerjiler destekleyici. Fakat bu süreçte sabırsız davranmamaya özen göster, çünkü Mars bazen aceleye getirip hata yaptırabilir.

Aşk cephesinde ise işler biraz karmaşık olabilir. Kalbinde bastırdığın duygular su yüzüne çıkabilir. İlişkisi olan Yengeçler için partnerleriyle maddi ya da gelecek planları üzerine konuşmalar öne çıkabilir. Bu konuşmalar sırasında ufak gerilimler yaşanabilir ama sonunda birbirinizi daha iyi anlayacaksınız. Bekar Yengeçler ise daha önce ilgilerini çekmeyen biriyle yakınlaşma ihtimaliyle şaşırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…