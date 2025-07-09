10 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygularının seni yönlendirdiğini daha derin bir şekilde fark edebilirsin. Özellikle insan ilişkilerinde ve duygusal bağlarında daha net olmak isteyeceksin. Kalbini korumaya alışık biri olsan da bugün, hislerini açıklamak ve içini dökmek senin için iyileştirici olabilir. Bir süredir içinde biriken duygular, artık görünür olmak istiyor. Ve sen onları bastırmak yerine, anlamayı seçersen kendi gücünü de fark etmiş olacaksın.

Tam karşıt burcunda gerçekleşen bu Dolunay, ikili ilişkilerde önemli aydınlanmalar getirebilir. Özellikle iş birlikleri, ortaklıklar ya da romantik ilişkilerde artık bir netlik kazanma zamanı geldi. 'Ben mi çok verdim, o mu geri durdu?' gibi soruların cevabını bulmak için doğru bir gün. Bazı kararlar almak zor olabilir ama bu kararlar seni daha sağlam ve özgür bir noktaya taşıyacak.

Aşk hayatında ise içtenlik seni bir adım öne taşıyor. Duygularını gizlemek yerine paylaşmak, karşındaki kişiyle olan bağını daha derin bir noktaya taşıyabilir. Eğer yalnızsan, bu Dolunay etkisiyle geçmişte kalmış bir ilişkiyi yeniden düşünmek isteyebilirsin. Ancak bu sefer aynı yerden başlamayacağını bilerek… Kalbindeki yüklerden kurtuldukça, aşkın sana sunacaklarına daha açık hale geleceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…