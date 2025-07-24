25 Temmuz Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gerçekleşecek olan Güneş ile Plüton karşıtlığı, senin için bir değerler sınavına dönüşebilir. Hem maddi hem de manevi değerlerini sorgulamana neden olacak bu etki, sahip olduklarının mı seni tanımladığı, yoksa senin mi onları anlamlı kıldığın konusunda derin düşüncelere sevk edebilir.

Tam da bu yüzden belki bir şeyler kazanabilir, belki de bir şeyler kaybedebilirsin. Ancak unutma ki, bu tür kazanç ve kayıpların hayatında yarattığı dalgalanmalar ne olursa olsun, geriye kalan tek şey senin kendine verdiğin değerdir. Bu değer ise hiçbir maddi varlıkla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Öte yandan bugünkü motivasyonun, özellikle iş hayatında bulunduğun pozisyonu değerli kılmak olursa kendini daha güçlü hissedebilir ve başarı ile tatmin olabilirsin.

Aşk hayatında ise yer yerinden oynayabilir... Söz konusu kendini değerli ya da değersiz hissetme duygusu olduğunda kıskançlık krizleri de gündeme gelebilir. Eğer seviyorsan, bunu partnerine açıkça ifade etmekten kaçınmamalısın. Ancak bunu bir onay arayışına çevirmeden, içtenlikle ve samimiyetle yapsan iyi edersin. Unutma ki aşkta en önemli şey karşılıklı saygı ve anlayıştır. Sahiplenme ve kıskançlık duygularını da bu sayede dengeleyebilir, ilişkine huzur getirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…