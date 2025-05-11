12 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzü seni harekete geçirebilir. Akrep burcundaki Dolunay, belki de uzun zamandır kaçtığın veya göz ardı ettiğin bazı konuları yeniden gündeme getirebilir. Bu konuların özellikle eğitimle ilgili olduğunu fark edeceksin.

Belki geçmişte bir nedenle yarım bırakmak zorunda kaldığın bir öğrenim süreci, bir süredir öğrenmeyi ertelediğiniz bir yabancı dil ya da belki de üzerine eğilmek istediğin bir akademik araştırma... Bu dolunayın enerjisi, tüm bu konuları yeniden hayatına taşıyacak ve sana, hangi konuları içsel olarak tamamlaman gerektiğini gösterecek.

Aşk hayatınızda da Dolunayın etkisini hissedeceksin. Akrep burcunda meydana gelen dolunay, adeta bir ruhsal detoks etkisi yaratacak ve kalbinde taşıdığın eski aşkların izlerini silmene yardımcı olacak. Bu, yeni bir aşka kapılarını sonuna kadar açmak anlamına gelebilir. Bu süreçte şeffaflık ve içtenlik senin en büyük yardımcıların olacaktır. Kendini olduğun gibi göstermek, duygularını saklamadan ifade etmek, hak ettiğin gerçek aşka bir adım daha yaklaşmanı sağlayacaktır. Aşkı kucaklamak için sen neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…