11 Mayıs Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, haftanın son günü maddi konuların ön planda olduğu bir gün olabilir. İçgüdülerini dinlemen ve onlara güvenmen, finansal kararlarında sana yardımcı olabilir. Öyle ki, belki de uzun zamandır beklediğin bir borcun ödemesi, bir alacağın tahsili ya da belki de bir paylaşım meselesi gündeme gelebilir.

İşte bu durumda, ne alıp ne verdiğini dikkatlice analiz etmek, bugün için en doğru strateji olacaktır. Eğer bu konuda dikkatli ve bilinçli hareket edersen, gün sonunda tatmin edici ve net bir sonuç elde edebilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün Yay burçları için güç savaşlarının yerini teslimiyetin gücünün alabileceği bir gün olabilir. İçinde biriken yoğun duyguları sadece kendin bilmek yerine, sevdiğin kişiyle paylaşmaya ne dersin? Duygularını ifade etmek ve anlatmak, bazen sessiz kalmaktan çok daha fazla güven verir... İlişkini daha sağlam temellere oturtacak bağları kurmak adına dilin çözülmek üzere. Bugün, duygusal anlamda kendini ifade etmek ve paylaşmak aynı zamanda kendini özgür hissetmeni de sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…