11 Mayıs Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz durulmalı ve geri çekilmelisin. Mesela aşk hayatında kılıçları çekme ve güç savaşlarına girişme zamanı değil. Aksine teslimiyetin gücünü keşfetme zamanı... Duygusal dünyanda bir fırtına kopuyor olabilir. Peki, kalbindeki bu yoğun duyguları sadece senin bilmenin ne anlamı var ki? Şimdi hislerini sevdiğin kişiyle paylaşmaya ne dersin?

Duygularını ifade etmek, onları anlatmak, bazen sessiz kalmaktan çok daha fazla cesaret ve güven gerektirir. Ama unutma, bu cesaret aynı zamanda ilişkini daha sağlam temellere oturtmanı da sağlar. Hadi kendine güven, duygularını ifade et ve aşkın gücünü hisset! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…