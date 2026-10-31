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Yay Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Yay ve yükselen Yay burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük para falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evinden geçen Ay eğitim ve yurt dışı bağlantılı bir kazanç fikrini canlandırıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bunu sakin değerlendirmene yardım ediyor. On ikinci evi üzerinde duran geri hareketli Merkür gözden kaçan bir kart hareketini yüzeye çıkarabilir. Yedinci eve denk gelen Uranüs ortakla yapılan ödeme anlaşmasında ani bir değişiklik getirebilir. Üçüncü evi üzerinde duran Plüton yazışma ve kısa yolculuk giderlerinde fiyat artışına yol açabilir; öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık bunu hatırlatabilir. Beşinci eve denk gelen Satürn ve Neptün eğlence harcamalarında sınır istiyor. Alacaklarını listele. Kur farkını hesapla. Ortakla anlaşmanın tarihini not al. Kredi borcu için açık bir plan çıkar. Gelecek ayın taksit tarihlerini not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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