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Terazi Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftalardır beklediğin an geliyor! Burcundaki Venüs, Cumartesi günü düz harekete geçiyor. Son haftalarda aşk, kendine bakış ve ilişkilerin konusunda yaşadığın kararsızlıklar yerini netliğe, huzura ve güzel kararlara bırakıyor. Aynaya baktığında kendini yeniden sevdiğin bir dönem başlıyor.

Haftanın başında Akrep'te doğan Yeni Ay para ve değer evinde yeni bir dönem açıyor. Yeni bir gelir fikri, bir maaş görüşmesi ya da yeteneklerini değerlendirme planı için harika bir zaman. Salı günü Venüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı sosyal çevrende çekiciliğini artırıyor. Arkadaşlarınla yapılacak planlar keyifli geçecek.

Perşembe haftanın en şanslı günü; bir davet, bir tanışma ya da bir fırsat kapını çalabilir. Hafta sonu Merkür'ün de düz harekete geçmesiyle iletişimin rahatlıyor. Partnerli Terazi, sevdiğiyle ilişkiyi yeniden tanımlayan güzel bir sohbet yapabilir. Bekar Terazi ise kalbinin gerçekten ne istediğini nihayet biliyor ve buna göre adım atmaya hazır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
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