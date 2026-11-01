Sevgili Terazi, bu hafta bel, sırt ve böbrek konforun ön planda. Burcunda retrodaki Venüs sıvı tüketimini ve ilişki stresini nasıl yönettiğini sorgulatıyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde boğaz ve boyunda gerginlik yaratabilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün bel ve kalça çevresinde sertlik yaratabilir, uzun süre aynı pozisyonda oturma. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter sosyal takvimini kalabalıklaştırıp uyku saatlerini kısaltabilir. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın, gün içinde sık sık su iç ve akşam sırtını sıcak tut. Hareketsiz kalmak beline yük bindirir, bu yüzden saat başı ayağa kalkıp birkaç adım at. Ilık bir duş ve hafif germe hareketleri kaslarını yumuşatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…