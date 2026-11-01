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Terazi Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Kasım - 8 Kasım haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta bel, sırt ve böbrek konforun ön planda. Burcunda retrodaki Venüs sıvı tüketimini ve ilişki stresini nasıl yönettiğini sorgulatıyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde boğaz ve boyunda gerginlik yaratabilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün bel ve kalça çevresinde sertlik yaratabilir, uzun süre aynı pozisyonda oturma. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter sosyal takvimini kalabalıklaştırıp uyku saatlerini kısaltabilir. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın, gün içinde sık sık su iç ve akşam sırtını sıcak tut. Hareketsiz kalmak beline yük bindirir, bu yüzden saat başı ayağa kalkıp birkaç adım at. Ilık bir duş ve hafif germe hareketleri kaslarını yumuşatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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