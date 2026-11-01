Sevgili Koç, hafta başında Ay Aslan'dan geçerken kalbinde ve sırtında bir canlılık hissedebilirsin; ani antrenmanlara girmeden önce vücudunu ısıt. Haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu sekizinci evinde sindirimi ve alt karın bölgesini hassaslaştırabilir, öğünlerini sade tut. Merkür geriye giderken uykun bölünebilir; akşam ekranlarını erken kapatıp yatmadan hafifçe esnemek dinlenmene destek olur. Burcundaki Satürn ve Neptün dizlerde ve eklemlerde katılık hissi bırakabilir. Hafta sonu baş, çene ve şakak bölgende gerginlik olursa omuzlarını gevşet. Gün içinde yeterince su iç, kısa yürüyüşler yap ve akşam yemeğini hafif tut. Uyku saatini mümkün olduğunca sabit tutmak enerjini korur. Yatmadan önce ılık bir duş almak hem kaslarını hem sinirlerini yatıştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…