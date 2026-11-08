Sevgili İkizler, bu hafta 'yeni ben' projesine başlıyorsun! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay günlük alışkanlıklar ve sağlık evinde yeni bir dönem açıyor. Spor, beslenme, uyku düzeni ya da iş planlaman… Haftanın başında kurduğun küçük bir rutin önümüzdeki aylarda büyük fark yaratabilir.

Salı'dan Perşembe'ye kadar Ay karşı burcun Yay'da ilerliyor ve ilişkilerine neşe katıyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla yapılacak spontane bir plan sana çok iyi gelecek. Perşembe günü sözlerin özellikle etkileyici; bir sunum, bir görüşme ya da önemli bir mesaj için o günü kollayabilirsin.

Ve büyük müjde: Yönetici gezegenin Merkür Cuma günü düz harekete geçiyor! Son haftalarda yaşadığın iletişim aksaklıkları, geciken cevaplar ve kafa karışıklıkları geride kalıyor. Hafta sonu zihnin berrak, enerjin yüksek. Bekar İkizler için hafta sonu sürpriz bir mesajla renklenebilir. Partnerli İkizler ise sevdiğiyle uzun ve keyifli bir sohbetin tadını çıkaracak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…