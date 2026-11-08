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İkizler Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta 'yeni ben' projesine başlıyorsun! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay günlük alışkanlıklar ve sağlık evinde yeni bir dönem açıyor. Spor, beslenme, uyku düzeni ya da iş planlaman… Haftanın başında kurduğun küçük bir rutin önümüzdeki aylarda büyük fark yaratabilir.

Salı'dan Perşembe'ye kadar Ay karşı burcun Yay'da ilerliyor ve ilişkilerine neşe katıyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla yapılacak spontane bir plan sana çok iyi gelecek. Perşembe günü sözlerin özellikle etkileyici; bir sunum, bir görüşme ya da önemli bir mesaj için o günü kollayabilirsin.

Ve büyük müjde: Yönetici gezegenin Merkür Cuma günü düz harekete geçiyor! Son haftalarda yaşadığın iletişim aksaklıkları, geciken cevaplar ve kafa karışıklıkları geride kalıyor. Hafta sonu zihnin berrak, enerjin yüksek. Bekar İkizler için hafta sonu sürpriz bir mesajla renklenebilir. Partnerli İkizler ise sevdiğiyle uzun ve keyifli bir sohbetin tadını çıkaracak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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