31 Temmuz Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Yengeç burcuna yaptığı büyülü geçişle birlikte, değerlerin ve bakış açın bir dönüşüm geçirecek. Bu, kariyerinde, özellikle de para konularında, duygusal faktörlerin daha belirgin bir rol oynamasına neden olabilir. Artık 'Bu işten ne kadar kazanıyorum?' sorusunu bir kenara bırakıp, 'Bu iş bana ne tür bir duygusal tatmin sağlıyor?' diye düşünmeye başlayacaksın.

Maddi yatırımlar konusunda sezgilerin oldukça kuvvetli olacak, ancak duygusal kararlarla hareket etmekten kaçınmalısın. Bugün, bir iş anlaşması sırasında karşındaki kişinin duygusal eğilimlerini çözümlemek, sana büyük kazanımlar sağlayabilir. Ayrıca, ekip içerisindeki dayanışma ve birlik beraberliği, seni daha güçlü bir pozisyona taşıyacak.

Aşk hayatında ise bugün, temaslar, kokular ve anılar ön plana çıkacak. Sevgilinin kullandığı bir parfüm, birlikte geçtiğiniz bir sokak, belki de bir şarkı, seni bir anda geçmişe, o güzel anılara götürebilir. Aşk, bugün senin için bir tat, bir anı, bir sıcaklık olarak hissedilecek. Venüs'ün Yengeç burcuna geçiş yaptığı bugün, bu duygusal yolculuğun keyfini çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…