26 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün hafta sonu rehavetinin cazibesine diren ve zihnini hayallerinle beslemeye devam et. Zira, kariyer evinde gerçekleşen Güneş ile Neptün açılanması, sana sezgisel bir strateji sunuyor. Yani içinde bulunduğun durumu ve işi ne yöne gitmen gerektiğini sezgilerinle hissedebilirsin. Ancak belki de bu durumu bugüne kadar 'mantıklı' olarak nitelendiremiyordun. Şimdi ise içsel pusulanın seni doğru yola yönlendirdiğini hissedeceksin.

Medya, yazarlık, iletişim, dijital üretim gibi alanlarda içinden taşan ilhamı bir kenara not etmeye ne dersin? Hafta sonu olmasına rağmen, bu fikirlerin ileride büyük bir fırsata dönüşme potansiyelin var. Hadi odaklan ve mantığının sesini bastıran sezgilerinle aklına üşüşen kazançlı fikirleri dikkatle değerlendir.

Aşk hayatında ise bugün 'kelimesiz anların' ön plana çıktığı bir gün olacak. Bir sohbetin değil, belki de bir hissin her şeyi değiştirebileceği bir gün... Tam da bu noktada eğer bir flörtün varsa, bugün sözlerden çok sessizliklerin gücünü fark edeceksin. Öte yandan hayatında kalbini yormadan yanında olmayı başaran biri varsa, bu kişi sana düşündüğünden daha yakın olabilir. Bu durum, belki de beklenmedik bir şekilde arkadaşlıktan inşa edilen aşkın kapılarını aralayabilir. İşte bu yüzden, bugün kendini sezgilerine bırak ve onların seni nereye götüreceğini gör. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…