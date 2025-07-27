28 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Ay ve Mars'ın kavuşumu, sosyal etkileşimlerinle dolu bir gün vadediyor. Dostluk ilişkilerinde liderlik etme fırsatı senin olacak. Belki bir ekip çalışmasında parlayacak, belki bir topluluk önünde etkileyici bir konuşma yapacak ya da belki de yeni bir projeyi hayata geçireceksin.

İşte tam da bu yüzden bugün, eyleme geçmekten çekinme! Çünkü Chiron ve Venüs'ün etkileşimi de duygusal yaralarını kullanarak başkalarına da şifa olma gücünü sana verecek. Geçmişte dışlandığın ya da yanlış anlaşıldığın bir çevrede bu kez farkını ortaya koyabilirsin. Şimdi bulunduğun her ortamda gerçek bir lider olabilir, fark yaratabilir ve geleceğini şekillendirebilirsin.

Aşk hayatında ise sürprizler seni bekliyor! Belki bir arkadaş ortamında başlayacak bir sohbet, kalbinde yeni bir aşka yer açabilir. Mevcut ilişkilerinde ise affetme ve empati kurma yeteneğin, ilişkinin seyrini değiştirebilir. Bu hafta, aşk ve dostluk ilişkilerinde liderliği eline almanın tam zamanı. Kendine güven, çünkü yıldızlar senin lehine. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…