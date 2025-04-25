26 Nisan Cumartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün gündemi maddi konular ve bu konuların aile içi dinamiklerle nasıl etkileşime girdiği olacak. Hatta, Juno ile Venüs arasındaki üçgen açı; aşk hayatında da belirli değişikliklerin habercisi. Ancak, bugün hareketlerini belirlerken sadece duygusal yanına değil, geçmiş tecrübelerine de kulak vermen bir hayli önemli.

Aşk konusunda tamamen kendini bırakmadan önce, partnerinin veya flörtünün sana olan sadakatinden emin olmak isteyebilirsin. Kendini korumak adına bir mekanizma geliştirmiş gibi görünüyorsun. Galiba sonunda önceliğin kendin olacaksın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...