26 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kariyer odaklı koşturmacaları bir kenara bırakıp kendine biraz zaman ayırmak isteyebilirsin. Böylece haftanın henüz başında kendi gelişimine odaklanabilirsin. Tam da bu noktada Merkür, burcunda parıldarken, ifade yeteneğini zirveye taşıyacak ve Satürn de yaratıcı ve yapıcı bir enerjiyle ilerlemeni kolaylaştıracaktır. Bugün alacağın kişisel kararlar, gelecekteki sorumluluklarının temelini atabilir, yeni ufuklar açabilir ve başarıya ulaşmanı sağlayabilir.

Aynı zamanda yazı yazmak, hikayeler anlatmak, bilgi paylaşmak gibi aktiviteler de ruhunu iyileştirecek ve enerjini yükseltecektir. Belki bir köşede kendi düşüncelerini yazabilir ya da bir blog açıp düşüncelerini tüm dünya ile paylaşabilirsin.

Aşk hayatında ise, zekanın parlaklığı ve kalbinin sesini ortaya çıkarmalısın. Unutma ki zekan ile herkesi kendine hayran bırakabilirsin ama aynı zamanda duygusal bir bağlantıya da ihtiyaç duyabilirsin. Eğer bir flörtün varsa, bugün ona karşı daha hassas, daha duygusal bir dil kullanmayı dene ve aşkı tüm güzel yanları ile yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...