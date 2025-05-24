25 Mayıs Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi tamamen Satürn'ün etkisi altında olacak. Bu da demek oluyor ki, kariyer hayatında belirgin sınırlar çizme zamanı geldi. Artık neyi kabul edeceğin ve neyi reddedeceğin konusunda daha kararlı ve net olabilirsin. Söz konusu işin ya da kariyer hedeflerin dahi olsa, sınırlarını bilmek sana huzur verdiği gibi özgürlük de tanıyacaktır!

Tam da bu noktada sınırlar, seni gereksiz yere yıpratan ve enerjini tüketen sorumluluklardan koruyacak bir kalkan görevi görebilir. İş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde ise, olgun ve bilinçli bir tutum sergileyebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, sürpriz bir sohbetle seni adeta aşka düşürebilir. Beklemediğin birinden, belki de bir yabancıdan gelen davet ya da ilginç bir tesadüf kalbini coşturabilir, heyecanlanmana sebep olabilir. Görünen o ki bugün hem zihnin hem de kalbin kanat çırpıyor. Şimdi yeni ufuklara doğru uçmak için hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...