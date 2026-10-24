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İkizler Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün İkizler ve yükselen İkizler burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 25 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük para falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evdeki Mars ve Jüpiter günlük küçük masrafların nerede biriktiğini görmen için sana ışık tutuyor. Yol, telefon paketi, internet ve kafe gibi kalemleri son bir ayın hareketlerinden çıkarıp toplamını bul; sonuç seni şaşırtabilir. Sabaha karşı Ay'ın Mars'a kurduğu üçgen bu taramayı yapacak enerjiyi veriyor. Bir kursa ya da çevrimiçi ders paketine yönelmek istiyorsan gün batımına yakın Jüpiter'in desteği doğru yeri bulmana yardım eder, ama fiyatı üç yerden karşılaştır. Yöneticin Merkür geri giderken para transferlerinde alıcı adını ve tutarı iki kez kontrol et. Telefon operatörünün sana özel kampanya teklifine hemen evet deme, aylık ücretin ikinci yılda ne olacağını sor. Fatura tarihlerini telefonuna hatırlatıcı olarak girmek geç ödeme faizini önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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