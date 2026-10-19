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İkizler Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün İkizler ve yükselen İkizler burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük para falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, eğitim ya da yayın gibi uzak planlara ayıracağın para öğleden önce sorgulanıyor; retrodaki Venüs ile Plüton arasındaki kare altıncı evinde iş yerindeki gelir kalemlerini yeniden gündeme getirebilir. Kurs veya başvuru ücretini yatırmadan önce şartları dikkatle oku. Sabaha doğru Ay ile Satürn'in kurduğu sekstil bir ücret veya ek hak meselesini sabırla çözmeni destekliyor. Akşama doğru kurulan Merkür karesi mesajlarda yanlış yorumlanabilecek rakamlara yol açabilir, tutarı sözle değil yazıyla teyit et. Küçük bir yedek bütçe ayırmak, aboneliklerini taramak ve fiyat karşılaştırması yapmadan taahhüt vermemek bugün işine yarar. Ortak giderlerde kimin ne kadarını üstlendiğini kısa bir notla kaydetmek karışıklığı önler. Kart ekstrendeki küçük kalemlere bir göz atmak da işini kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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