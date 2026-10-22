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İkizler Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün İkizler ve yükselen İkizler burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 23 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük para falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür yarın geriye dönmeye başlıyor ve para konularında bu en çok seni ilgilendiriyor. Bugün gönderdiğin her fatura, teklif ya da IBAN bilgisini iki kez kontrol et; küçük bir rakam hatası haftalarca peşini bırakmayabilir. Güneş iş düzeni alanına geçerken ek mesai ya da ek gelir fırsatı görünüyor, ama koşulları yazılı almadan evet deme. Teknoloji, telefon ya da bilgisayar alışverişini en az bir hafta ertele, çünkü retro dönemde cihazlar daha sorunlu çıkabilir. Çalıştığın dosyaların bulut yedeğini bugün al. Abonelik yenileme tarihlerini bir takvime işlemek de ileride sürpriz faturaları önler. Faturalarını otomatik ödemeye bağlamadan önce son ödeme tarihlerini kontrol et. Ek işlerden gelen küçük gelirleri ayrı bir hesapta toplamak seni motive eder.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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