2 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bedeninin küçük ve belirsiz de olsa sinyal verebilir. Bu sinyaller belki dizlerinde, kemiklerinde ya da belinde hafif bir ağrı olarak kendini gösterir. Ağrılar ise uzun süredir içinde bastırdığın duyguların ve çözülmeyen belirsizliklerin fiziksel bir tezahürü olabilir.

Bedenini dinlemek, ona olan minnettarlığını göstermenin bir yolu olabilir. Bugün, belki de biraz yavaşlamak ve kendini zorlamadan hareket etmek iyi bir fikir olabilir.

Dikkatli ve disiplinli olmak sağlıklıdır, ancak bazen şefkat göstermek daha da iyileştirici olabilir. Kendine biraz daha şefkatli olmayı hatırlat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…