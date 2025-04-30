1 Mayıs Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü sana finansal konularla ilgili önemli mesajlar gönderiyor. Cebindeki parayı nasıl yönettiğini bir kez daha düşünme zamanı geldi. Gelirlerinle giderlerin arasındaki dengeyi gözden geçir ve gereksiz harcamalarını bir an önce kes deriz. Çünkü bugün Venüs ile Plüton arasındaki kare açının gergin enerjisi altında, mantığını bir kenara bırakıp ihtiyacın dahi olmayan şeyleri almaya başlayabilir, çılgınca alışveriş yapabilirsin.

Tam da bu noktada ortaklaşa yatırımların varsa, bu konuda ani değişiklikler yaşayabilirsin. Kâr getireceğinden emin olmadığın işlere girişebilir, paranı riske atabilirsin. Galiba bugün, ortaklık ilişkilerinde bir adım geride durmalı, imza atmaya da acele etmemelisin.

Şimdi de aşk hayatına göz atalım. Venüs ile Plüton arasındaki kare açının etkisi altında, ilişkinde maddi ya da manevi güven konuları gündeme gelebilir. Partnerinle arandaki paylaşım dengesini gözden geçirmen gerekebilir. Belki de aşkı kontrol etmeye çalışmak yerine, onun doğal akışına bırakman gerekiyordur; ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…