8 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, başına talih kuşu konmuş olabilir! Geçmişte belki de biraz çekinerek, belki de biraz tedirginlikle yaptığınız o yatırımın meyvelerini toplama zamanı geldi. Bu yatırımın getirisi seni şaşırtabilir, hatta belki de bir sürpriz gibi gelebilir. Ancak pek tabii bu sürpriz yüzünü güldürecektir.

Öte yandan de bir süredir üzerinde düşündüğün, planladığın ve nihayet hayata geçirdiğin tasarruf planların da sonuç vermeye başlıyor olabilir. Güne başladığın andan itibaren, sanki bir talih kuşu başına konmuşçasına, her köşeden biraz para çıkabilir. Montunun cebinde unuttuğun parayı bulabilir, beklenmedik bir miras haberi alabilirsin. Tabii iş hayatında da beklenmedik bir kâr artışı yaşayabilirsin. Kısacası, her şey lehine işliyor gibi görünüyor.

Bu süreç, maddi anlamda seni rahatlatmanın yanı sıra, bir süredir ertelediğin bir şeyi satın almak için de sana fırsat sunacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…