5 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün tüm gözlerin üzerinde olacağını hissedebilirsin. Bir anda kendini yoğun ve derin bir aşkın içinde bulabilirsin. Çünkü Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, duygusal yoğunluğunu zirveye çıkaracak. Bu durum, karşı koyamayacağın bir tutku ve kalbini açma dürtüsünü harekete geçirecek.

Görünüşe göre, bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya kendine izin vermelisin. Belki de tam da bu dönemde, kalbinin kapılarını ardına kadar açmalı ve hislerini özgürce yaşamalısın. Hayattan istediğini alana kadar durma, aşk seninle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...