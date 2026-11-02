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Boğa Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay öğleye dek dördüncü evinde ev giderlerini gündeme getiriyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek beşinci evinde eğlence ve keyif harcamalarını cazip kılıyor. Yedinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi ortaklarla yapılan ödeme planında eksik bir ayrıntıyı gösterebilir, bu yüzden her şeyi yazılı özetle. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum ev giderlerinde bir rahatlama sağlayabilir. İkinci eve uzanan Uranüs geliri beklenmedik yerden hareketlendirebilir, Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı ise ani karar vermeni zorlayabilir. Faturaların vadesini gözden geçir. Akşam alışverişinden önce sepeti bekletmek işine yarar. Ortak harcamaları kayda al. Kira ya da aidat gibi sabit ödemelerin tarihini telefonuna kaydet. Büyük kararları akşama bırakma.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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