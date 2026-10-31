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Boğa Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evinden geçen Ay ev, aile ve emlak harcamalarını gündeme getiriyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunları sakin değerlendirmene yardım ediyor. Yedinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür ortaklarla yapılan ödeme anlaşmasında eksik bilgi bırakabilir, sözleşmeyi yazılı özetle. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı gelir kapısını beklenmedik yerden açabilir, ama risk alma. Onuncu evini etkileyen Plüton iş yerindeki ödeme ya da prim konusunda güç dengesini hissettirebilir; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu gündeme taşıyabilir. Ev giderlerini bir tabloya yaz. Büyük alışverişi iki gün beklet. Ortakla yapılan her ödemeyi kayda geç. Beklenmedik masraf için küçük bir pay ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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