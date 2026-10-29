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Boğa Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evdeki Jüpiter ev ve aile bütçesini büyütüyor, ancak Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı ortak bir ödeme ya da sözleşme konusunda sabırsızlık yaratabilir. Teklifleri yazılı al, imzayı ertesi güne bırak. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi on ikinci evinde net olmayan bir giderin gözden kaçmasına yol açabilir; küçük kesintileri kontrol et. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi yeni bir borç yüklenmeni önermiyor. Altıncı evdeki geri hareketli Venüs kendine yapacağın pahalı alışverişi ertelemeni istiyor. Ev için yapılacak büyük bir alışverişi cuma gününe bırakmak sana zaman kazandırır. Ortaklarla ödeme planını konuşmak için öğleden sonrayı seç ve belgeleri yanında bulundur. Ay sonuna kadar ev masraflarının küçük bir yedek payını ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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