26 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün dolu dolu ve hareketli geçecek! Maddi konularla ilgili yaklaşımın, pratik ve yaratıcı bir kombinasyonla, adeta bir pusula gibi sana yol gösterecek. İletişim gezegeni Merkür'ün İkizler burcundaki konumu, kafandaki yeni gelir kapılarına yönelik fikirlerin adeta bir sürü kelebek gibi uçuşmasına neden olacak.

Bu fırtınalı fikirlerin sağlam bir plana dönüşmesi için gereken destek ise, disiplinli ve düzenli Satürn'den gelecek. Yani, bugün kafanı karıştıran fikirlerini bir düzene sokmak için en uygun gün olabilir.

Ayrıca, sosyal çevrenden bir dostunla iş birliği yapma fikri, bugünlerde kulağına Mozart'ın en güzel senfonisi kadar tatlı gelebilir. Belki de yeni bir iş fikri üzerinde birlikte kafa yorabilirsiniz, ne dersin? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…