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14 Temmuz - 20 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça özel! Sezgilerinin zirveye tırmandığı bu dönemde, ruhunla bedenin arasındaki hassas dengeye dikkat etmen gerekiyor. Her ne kadar sezgilerin seni yönlendirecek olsa da, ruhunun ihtiyaçlarını göz ardı edersen bedenin bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Uyku düzenini ihmal etmemen, bu dönemde bedenini ve ruhunu destekleyecek en önemli etkenlerden biri olacak. Uykunun kalitesini artırmak ve enerjini yükseltmek için bol su tüketmeyi de ihmal etme. Meditasyon, bu dönemde ruhunu hafifletecek ve seni daha dingin bir hale getirecek bir diğer önemli etken.

Geceleri uyanıyorsan, bu durum evrenin sana bir mesaj yolladığını gösteriyor olabilir. Bu mesajı 'Yükünü bırak' şeklinde yorumlayabilirsin. Kendini daha hafif ve rahat hissetmek için küçük bir dua etmeyi, ruhunu okşayacak bir şarkı dinlemeyi ya da rahatlatıcı bir tuzlu banyo yapmayı dene. Bu hafta, bu tür aktiviteler seni adeta pamuk gibi hafif ve mutlu hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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