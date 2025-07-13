14 Temmuz - 20 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça özel! Sezgilerinin zirveye tırmandığı bu dönemde, ruhunla bedenin arasındaki hassas dengeye dikkat etmen gerekiyor. Her ne kadar sezgilerin seni yönlendirecek olsa da, ruhunun ihtiyaçlarını göz ardı edersen bedenin bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Uyku düzenini ihmal etmemen, bu dönemde bedenini ve ruhunu destekleyecek en önemli etkenlerden biri olacak. Uykunun kalitesini artırmak ve enerjini yükseltmek için bol su tüketmeyi de ihmal etme. Meditasyon, bu dönemde ruhunu hafifletecek ve seni daha dingin bir hale getirecek bir diğer önemli etken.

Geceleri uyanıyorsan, bu durum evrenin sana bir mesaj yolladığını gösteriyor olabilir. Bu mesajı 'Yükünü bırak' şeklinde yorumlayabilirsin. Kendini daha hafif ve rahat hissetmek için küçük bir dua etmeyi, ruhunu okşayacak bir şarkı dinlemeyi ya da rahatlatıcı bir tuzlu banyo yapmayı dene. Bu hafta, bu tür aktiviteler seni adeta pamuk gibi hafif ve mutlu hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…