18 Mayıs Pazar Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz karmaşa var ama bu durum seni korkutmasın. Çünkü bu karmaşa ile beraber büyük bir heyecan da geliyor. Artık ilişkini bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. Kalıpları yıkmaya ve sevdiğin kişiye karşı duygularını daha da yoğunlaştırmaya hazırsın. Sevdiğin kişiye yapacağın sürpriz bir planla, ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Belki romantik bir akşam yemeği, belki de bir hafta sonu kaçamağı... Kim bilir? Sürprizlerle dolduracağın bir gün seni bekliyor.

Bekar olan Aslanlar da tabii ki boş durmuyor. Uzak bir şehirden gelen ve hiç beklemediğin biriyle, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yani kalbini bir yabancı çalabilir, bizden söylemesi... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…