14 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, vücudunda güçlü ağrılar hissediyor olabilir misin? Belki de bu ağrılar, senin bile kendine itiraf etmekte zorlandığın bir sıkışmışlık hissinin yansıması olabilir. Evet, bazen hayatın karmaşası içinde kendimizi sıkışmış hissedebiliriz ve bu duygusal durumumuz bedenimizde bazı fiziksel belirtiler olarak kendini gösterebilir.

Ama biliyor musun? Bu fiziksel belirtileri inkar etmek yerine, onları bir dil gibi dinlemekte fayda var. Evet, doğru duydun! Vücudumuzun da bir dili vardır ve o, bizimle konuşur. Ancak çoğu zaman onu dinlemeyi unuturuz. Belki de şimdi, vücudunun sana bir şeyler anlatmaya çalıştığı bu dönemde, onun dilini öğrenme ve onu dinleme zamanıdır.

Unutma, vücudunun sana anlatmak istediklerini dinlemek, hem fiziksel hem de duygusal sağlığın için önemlidir. Kendine biraz zaman ayır, biraz meditasyon ya da yoga yap. Böylece kendi sesini duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…