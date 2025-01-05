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Zorlu Dönemleri Aşmak Mümkün: İlişkinizdeki Sorunları Nasıl Atlatabilirsiniz?

etiket Zorlu Dönemleri Aşmak Mümkün: İlişkinizdeki Sorunları Nasıl Atlatabilirsiniz?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 22:02

Her ilişkide zor dönemler yaşanıyor. Bu zorlu dönemleri atlatmak için yapabileceğiniz birçok şey var aslında. Bunlar neler diye merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...

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İlişkinizde şu an zorlu bir dönem yaşıyorsanız ilk yapmanız gereken aranızdaki iletişimi güçlendirmek.

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Sağlıklı bir ilişkide açık ve dürüst bir iletişim şart. Duygularınızı açık açık ifade edemediğiniz bir ilişkide sorunlar olması çok normal. O yüzden yaşadığınız bu zorluğu aşmak için önce partnerinizle açıkça konuşmayı deneyin. Eğer sürekli duygularınızı bastırıyorsanız ve birbirinizle konuşmuyorsanız bu zorlukları aşmanızı imkansız kılabilir. O yüzden ilk olarak yapmanız gereken karşılıklı konuşmak!

Her ilişkide empati çok önemli!

İlişkide partnerinizi anlayabilmek için empati şart. Bu sayede partnerinizi anlamanız mümkün olabilir. İlişkinizi devam ettirmek için de bu gerekli. Zor bir dönemden geçiyorsanız aslında empati yapmak işinizi kolaylaştırabilir. Çünkü partnerinizin bakış açısından soruna baktığınızda belki daha anlayışlı davranabilirsiniz. Yaşadığınız olayda partnerinizin hislerini de anlamaya çalışarak olaya yaklaşmanız gerek!

Zorlu dönemleri aşarken birlik olmak gerek!

Partnerinizle siz bir ekipsiniz, bunu hiçbir zaman unutmayın! Yaşadığınız bu sorunu da yine çözecek olan sizsiniz. Beraber çözmek için de ekip olarak hareket etmeniz gerekiyor. Böyle zamanlarda birbirinizi suçlamak hiçbir işe yaramaz. Onun yerine beraber hareket ederseniz hep birlikte olabilir hem de birbirinize karşı gelmemiş olursunuz.

Geçmişe takılı kalmak, ilişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri.

Geçmişe takılmak ve sürekli hataları yüze vurmak, ilişkinize hiçbir katkı sağlamaz. Önce bunu anlamanız gerekiyor. Her ilişkide birçok sorun oluyor ama sürekli yaşanmış sorunları gündeme getirmek ilişkinizin ilerlemesine engel oluyor. Hatalar yapıldı ve affedildikten sonra bu hatalardan ancak ders çıkarabilirsiniz. Onun dışında sürekli gündeme getirmek size tartışmadan başka bir şey kazandırmaz. Bunun yerine geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe odaklanmalısınız.

Yaşadığınız sorunları çözerken birbirinize zaman tanıyın!

Yaşanılan her sorun bugünden yarına çözülecek diye bir şey yok. O yüzden yaşadığınız sorunu çözmek için biraz kendinize ve partnerinize zaman tanıyın. Böyle zorlu dönemleri aşarken sabırlı olmak gerekiyor. Bu sebeple yaşadığınız problemin hemen çözülmesi için baskı yapmak doğru değil. Aceleyle verilen kararlar istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Bunu engellemek için sakin olmaya çalışın!

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Profesyonel yardım almakta hiçbir sorun yok!

İlişkinizin duvara tosladığı anlarda profesyonel yardım almak hiç sorun değil. Böyle anlarda uzman biriyle konuşmak size yol gösterici olabilir. Partnerinizle çift terapisine giderek sorunlarınızı aşmak için bir adım atabilirsiniz. Bir profesyonelin dışarıdan ilişkinize bakması ve size yol göstermesi ile birbirinizle iletişim kurmayı öğrenebilir ve hiç çözülemez görünen o sorunları çözebilirsiniz.

Partnerinizle birlikte vakit geçirmek sorunlarınızı aşmada size yardımcı olabilir.

Partnerinizle geçirdiğiniz her zaman bağlarınızı güçlendirmeye yarıyor. Günlük hayatın koşturması içinde ilişkiniz biraz geri planda kalmış olabilir. Partnerinize yeterince vakit ayırmamak ya da size vakit ayırmaması sonucunda ilişkiniz kopma noktasına gelebilir. Böyle anlarda ilişkinize vakit ayırmak, yaşadığınız sorunları atlatmada size yardımcı olabilir. Bunun için örneğin birlikte film izleyebilir ya da yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Birbirinize jestler yapmayı ihmal etmeyin!

Küçük jestler ilişkiyi canlı tutmaya yarıyor. O yüzden mutlaka birbirinize sevginizi göstermek için küçük hediyeler alabilirsiniz. Tabii ki sadece maddi hediyelerden bahsetmiyoruz. Küçük bir not yazmak, partnerinizin sevdiği kahveyi yapmak ya da bir buket çiçek almak. Bunların hepsi birbirinize bağlılığınızı artırmaya yarar. Bu da sorunları atlatırken sizi yardımcı olacaktır.

Pozitif olmak her zaman işe yarar.

Her zaman pozitif olmak kazandırır, bunu unutmayın. İlişkinize pozitif yaklaşırsanız sorunlarınızın çoğunun çözüldüğünü görebilirsiniz. Zor zamanlarda bu pozitif bakış açısı çok işinize yarayacak emin olabilirsiniz. Olumlu bakmak demek sorunları görmezden gelmek değil elbette ama yaşadığınız süreci daha rahat atlatmanıza yardımcı olabilir.

Son olarak, ilişkide kendinize zaman ayırmayı öğrenmeniz gerek!

Sürekli birlikte vakit geçirmek ilişkilerde yapılan en büyük hatalardan. İlişkiniz olsa bile kendinize zaman ayırmayı bilmeniz gerek. Hem siz hem partneriniz kendinize kişisel zaman ayırarak ilişkinizin daha mutlu devam etmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize ayırdığınız zamanlarda arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ya da tek başınıza istediğinizi yapabilirsiniz.

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