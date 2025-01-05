Zorlu Dönemleri Aşmak Mümkün: İlişkinizdeki Sorunları Nasıl Atlatabilirsiniz?

Partnerinizle siz bir ekipsiniz, bunu hiçbir zaman unutmayın! Yaşadığınız bu sorunu da yine çözecek olan sizsiniz. Beraber çözmek için de ekip olarak hareket etmeniz gerekiyor. Böyle zamanlarda birbirinizi suçlamak hiçbir işe yaramaz. Onun yerine beraber hareket ederseniz hep birlikte olabilir hem de birbirinize karşı gelmemiş olursunuz.