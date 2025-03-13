Zorlayıcı Olaylar Sonrası Çoğu Kişinin Yaşayabileceği 10 Belirti

Sürecin çok daha zor geçmesinin en büyük sebeplerinden biri de temel ihtiyaçların aksatılması evresine girilmesidir. Uykusuzluk, öğün atlama ve hatta duş almanın bile gözde büyümesi günlük hayatın çok daha zor bir hal almasına sebep olur. Bu nedenle atılması gereken en önemli adımlardan biri, düzenli temel ihtiyaçların yerine getirilmesidir.