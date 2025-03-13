Zorlayıcı Olaylar Sonrası Çoğu Kişinin Yaşayabileceği 10 Belirti
Zorlayıcı Olaylar Sonrası Çoğu Kişinin Yaşayabileceği 10 Belirti
Travma yaşadıktan sonra insan içine çekildiği için kendisini yapayalnız ve kimse tarafından anlaşılmıyormuş gibi hissedebiliyor. Yalnızca bu da değil, zorlayıcı olaylar sonrası birçok belirtiyle karşılaşıyoruz. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı söylemek isteriz…
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1. Kimseyle konuşmak istememe durumu
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2. Sorumlulukları yerine getirememe
3. Hiçbir şey yapmama döngüsü
4. Agresifliğin ön plana çıkması
5. Geleceğe dair umutların bitişi
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6. Yakın çevreden gelen yardımı kabul etmeme
7. Duyguları inkar etme
8. Düzenli temel ihtiyaçları aksatma
9. Fiziksel ağrıların başlaması
10. Yoğun kaygı yaşanması
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