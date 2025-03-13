onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Zorlayıcı Olaylar Sonrası Çoğu Kişinin Yaşayabileceği 10 Belirti

etiket Zorlayıcı Olaylar Sonrası Çoğu Kişinin Yaşayabileceği 10 Belirti

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 11:01

Travma yaşadıktan sonra insan içine çekildiği için kendisini yapayalnız ve kimse tarafından anlaşılmıyormuş gibi hissedebiliyor. Yalnızca bu da değil, zorlayıcı olaylar sonrası birçok belirtiyle karşılaşıyoruz. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı söylemek isteriz…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kimseyle konuşmak istememe durumu

Kendini kötü hissediyorsun ama kimseyle konuşmak, kendini açmak istemiyorsun. Bunun yaşanması o kadar doğal ki! Aslında insan konuşmadan anlaşılmak istiyor diyebiliriz. Bu gibi bir psikolojide yakınlarımızla vakit geçirmek bize iyi gelebilir. Onlarla konuşmadan da vakit geçirebiliriz…

2. Sorumlulukları yerine getirememe

İnsan bu süreçte hiçbir şey yapmak için motivasyon bulamıyor. Kesinlikle yapılması gereken sorumluluklar olsa bile sadece durmak, öylece yatmak istiyor. Özellikle de üniversite sınavı sürecindeki gençlerde travma sonrası sınava çalışamama gibi durumlar olabiliyor.

3. Hiçbir şey yapmama döngüsü

Yalnızca sorumluluklar aksatılmaz, aynı zamanda hayata dair keyif veren her şeyden de kaçılır. Arkadaşlarla mı buluşulacak? Asla! Güzel bir alışveriş mi yapılacak? Hiç o modda değilim!.. Hiçbir şey yapmama döngüsü o kadar güçlü bir hal alır ki, eğlenceden bile kaçmak artık normal bir şeymiş gibi gelmeye başlar.

4. Agresifliğin ön plana çıkması

Çevrede her kim varsa herkese, her şeye karşı bir agresyon yaşanabilir. Devamlı olarak insanları terslemeye, “Neden bu benim başıma geldi?” gibi sorularla beyin meşgul edilmeye başlanır.

5. Geleceğe dair umutların bitişi

Belki de en derinden hissedilen şey, geleceğe dair umutsuz bakıştır. O anın yarattığı yıkım ve mutsuzluk ilerideki hayallerin rengini de karartabilir. Böylece insan dünyayı çok daha gri, puslu görmeye başlayabilir. Umudunu kaybedince de doğal olarak bir sonraki güne mutlu uyanamayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yakın çevreden gelen yardımı kabul etmeme

Yaşanan zorlayıcı durumlar bazen sadece yaşayan kişiyi etkilemez, yakın çevresini de etkiler. Bu durumun yarattığı yıkım dışarıdan da açıkça görülebilir. Yakınınızı her zamankinden daha bitmiş, üzgün bir haldeyken düşünün. Bu durum sizi de oldukça üzer değil mi? O nedenle yakın çevre olaya dahil olmaya çalışır ancak buna izin yoktur.

7. Duyguları inkar etme

Yardımların geri çevrilmesinin sebebi, duyguların inkar edilmesi olabilir. Her ne kadar ortada büyük bir hüzün olsa bile zaman zaman bunu yaşayan kişiler “Bende bir problem yok” diyerek yaşadıkları süreci görmezden gelebilirler. Bu da iyileşme sürecini geciktirebilir.

8. Düzenli temel ihtiyaçları aksatma

Sürecin çok daha zor geçmesinin en büyük sebeplerinden biri de temel ihtiyaçların aksatılması evresine girilmesidir. Uykusuzluk, öğün atlama ve hatta duş almanın bile gözde büyümesi günlük hayatın çok daha zor bir hal almasına sebep olur. Bu nedenle atılması gereken en önemli adımlardan biri, düzenli temel ihtiyaçların yerine getirilmesidir.

9. Fiziksel ağrıların başlaması

Yaşadığımız zorlayıcı olaylardan sadece psikolojimiz etkilenmez,  aynı zamanda baş ağrısı, mide bulantısı, kalp çarpıntısı gibi fiziksel etkileri de olabilir. Örneğin bazı kişiler stres yaptığında bu durum hemen midelerine ağrı olarak yansır. Bu gibi durumlarda fiziksel ağrılar sistematik bir şekilde ilerleyerek insanın hayat kalitesini düşürebilir.

10. Yoğun kaygı yaşanması

Zorlayıcı durumların yarattığı her türlü stres, insanın vücudunda birikir, birikir ve ta ki taşıyamayacağı yere kadar onunla birlikte yola devam eder. Bu durumun yaşanmaması için yoğun kaygı sürecinde profesyonel destek almak iyi gelebilir. Profesyonel destek sayesinde insan kaygı gibi zorlayıcı duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikolojik dayanıklılığını güçlendirmenin yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın