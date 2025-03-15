Zor Günlerde Arkadaşlarına Ne Kadar Destek Oluyorsun?

Hayat iniş çıkışlarla dolu ve bu süreçte en büyük dayanağımız bazen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu test ile arkadaşlarına zor zamanlarında ne kadar destek olduğunu keşfet! Haydi başlayalım!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.