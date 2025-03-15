Zor Günlerde Arkadaşlarına Ne Kadar Destek Oluyorsun?
Zor Günlerde Arkadaşlarına Ne Kadar Destek Oluyorsun?
Hayat iniş çıkışlarla dolu ve bu süreçte en büyük dayanağımız bazen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu test ile arkadaşlarına zor zamanlarında ne kadar destek olduğunu keşfet! Haydi başlayalım!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.
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1. İlk olarak arkadaşın kötü bir gün geçirdiğini söylediğinde ilk tepkin ne olur?
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2. Peki bir arkadaşın önemli bir sınavdan düşük not aldı ve morali bozuk. Ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın yardım istemediği halde, ihtiyaç duyduğunu düşündüğün bir konuda ona destek olur musun?
4. Diyelim ki bir arkadaş grubunuzla tatile çıkıyorsunuz ve biri sürekli negatif. Ne yaparsın?
5. Bir arkadaşın kilo vermek istediğini söylüyor ama zorlanıyor. Ne yaparsın?
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6. Arkadaşın bir etkinliğe yalnız gitmek istemiyor ve sana eşlik etmeni istiyor. Ne yaparsın?
7. Bir arkadaşının başarısını kıskandığın için ona içtenlikle tebrik etmekte zorlanır mısın?
8. Son olarak arkadaşın seninle vakit geçirmek istiyor ama sen yalnız kalmak istiyorsun. Ne yaparsın?
Sen tam bir destek meleğisin!
Sen dengeli bir destekçisin!
Sen ilgili ama aynı zamanda da mesafeli bir arkadaşsın!
Biraz daha çaba gösterebilirsin!
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