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Zor Günlerde Arkadaşlarına Ne Kadar Destek Oluyorsun?

etiket Zor Günlerde Arkadaşlarına Ne Kadar Destek Oluyorsun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 10:01

Hayat iniş çıkışlarla dolu ve bu süreçte en büyük dayanağımız bazen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu test ile arkadaşlarına zor zamanlarında ne kadar destek olduğunu keşfet! Haydi başlayalım!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma. 

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1. İlk olarak arkadaşın kötü bir gün geçirdiğini söylediğinde ilk tepkin ne olur?

2. Peki bir arkadaşın önemli bir sınavdan düşük not aldı ve morali bozuk. Ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın yardım istemediği halde, ihtiyaç duyduğunu düşündüğün bir konuda ona destek olur musun?

4. Diyelim ki bir arkadaş grubunuzla tatile çıkıyorsunuz ve biri sürekli negatif. Ne yaparsın?

5. Bir arkadaşın kilo vermek istediğini söylüyor ama zorlanıyor. Ne yaparsın?

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6. Arkadaşın bir etkinliğe yalnız gitmek istemiyor ve sana eşlik etmeni istiyor. Ne yaparsın?

7. Bir arkadaşının başarısını kıskandığın için ona içtenlikle tebrik etmekte zorlanır mısın?

8. Son olarak arkadaşın seninle vakit geçirmek istiyor ama sen yalnız kalmak istiyorsun. Ne yaparsın?

Sen tam bir destek meleğisin!

Arkadaşlarının mutluluğu senin için çok önemli ve bu özelliğin seni çevrendeki insanlar için vazgeçilmez kılıyor. Her zorlukta onların yanında olman, senin sevdiklerine ve seni sevenlere güven aşılıyor. Ancak kendini unutmamalısın; bazen fazla verici olmak seni yorabilir. Unutma, kendine de aynı özeni göstermek uzun vadede ilişkilerini güçlendirir.

Sen dengeli bir destekçisin!

Arkadaşlarına yardım etmek ve onları mutlu görmek senin için önemli. Ancak kendi sınırlarını da koruyorsun, bu da ilişkilerde sürdürülebilirliği sağlıyor. Ara sıra biraz daha aktif olmak ve sorunları daha derinlemesine ele almak arkadaşlıklarını daha da güçlü kılabilir.

Sen ilgili ama aynı zamanda da mesafeli bir arkadaşsın!

Arkadaşlarına destek olmak istiyorsun ama bazen daha fazla çaba göstermekten kaçınıyorsun. İlişkilerde gerçek bağlar, biraz daha empati ve eylemle güçlenir. Küçük adımlarla başlayarak arkadaşlıklarını daha sağlam temellere oturtabilirsin.

Biraz daha çaba gösterebilirsin!

Arkadaşlık ilişkilerinde biraz daha özverili olabilirsin. Sosyal bağlar mutluluğun en önemli kaynaklarından biridir ve bir arkadaşının zor zamanında yanında olmak sadece onu değil, seni de mutlu eder. Küçük jestler ve biraz daha empati ile ilişkilerini dönüştürebilirsin.

Psikolojik dayanıklılığını güçlendirmenin yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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