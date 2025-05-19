Zıt Kutuplar Birbirini Çeker: Partnerinizle Farklı Karakterlere Sahip Olduğunuzu Gösteren 10 Şey

Bir taraf hislerini açıkça paylaşabilen, sevdiğini çekinmeden söyleyebilen ve açık iletişime sahip olan biri olabilir. Diğer taraf ise duygularını içinde yaşamayı tercih eden ve konuşmadan da hissettiklerini belli eden biri olabilir. Bu durumda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Önemli olan ilişkinizin iletişim tarzını kendinize uygun hale getirmek. Birbirinizi tanıdıkça sevgi diliniz de oluşacaktır.